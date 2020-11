¿Anuel AA y Karol G terminaron? Siguen los rumores

Anuel AA hace semanas que no comparte información en sus redes sociales

Pero este17 de noviembre se publicó un video en el que se puede ver a Karol G confesando su amor por Daddy Yankee que levantó las especulaciones de los fans sobre el posible ( y ahora sí confirmado) final de la relación de Anuel y Karol. En el video se logra ver a la artista colombiana muy emocionada, explicando cómo fue la primera vez que vio a Daddy en persona: “Cuando lo conocí, me quedé alrededor de unos 15 minutos mirándolo así (cara de enamorada)”, confesó Karol. Y añadió que su mirada de asombro, no se debía a que estuviese enamorada de él, sino que ella misma no podía creer que se encontrara frente al Big Boss.