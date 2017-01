Aparecen pedidos de ayuda firmados por María Cash

Santa Cruz.- Dos mensajes escritos, al menos uno de ellos con una firma atribuida a María Cash, la joven que desapareció en 2011 mientras viajaba por el norte del país, fueron hallados en las provincias de Chubut y Santa Cruz y pusieron en alerta a las autoridades locales y nacionales. Al menos en uno de los textos, en los que se pide auxilio, la mujer menciona que es llevada en un auto e incluso escribe la marca y la patente.

El último escrito fue encontrado este martes por la mañana en el baño de una estación de servicio de la localidad santacruceña de Cañadón Seco. “Ayuda. Soy María Cash. Me llevan a un pueblo de Las Heras en un auto blanco Sandero DEN 232. Avisen, auxilio”, reza el papel escrito con un fibrón negro, en el que se menciona la fecha, 16 de enero, y la hora, 13. Otro mensaje similar fue encontrado en Garayalde, provincia de Chubut, aunque era más breve y coincidía en el dato de Las Heras, mientras que mencionaba un auto blanco, sin especificar modelo ni patente.

Trascendió que existen testimonios que indican sobre el paso de un auto con esas características, con dos hombres robustos y dos mujeres vestidas en forma llamativa. Por otro lado, provoca dudas el hecho de que las patentes iniciadas en D corresponden a autos fabricados hasta 2003, un año en el que aún no se hacía este modelo de vehículo, aunque no se descarta que se trate de una chapa adulterada. Tras conocerse los mensajes, varias comisarías de esa zona del sur patagónico fueron alertadas, aunque por el momento no se habían producido novedades.

María Cash desapareció tras partir el 4 de julio de 2011, desde la terminal de Retiro hacia la provincia de Jujuy, para dirigirse a la casa de un amigo. Lo último que se sabe con certeza es que varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, bajó del ómnibus porque se sentía “incómoda”, según revelaron sus familiares. Posteriormente, se comprobó que hizo dedo a al menos una camioneta y un camión, que la transportaron primero hacia el este y luego hacia el sur, en dirección a Santiago del Estero. El último contacto que la joven tuvo con sus allegados se concretó por mail, el 8 de julio de 2011.

29 años tenía María Cash cuando partió rumbo a Jujuy el 4 de julio de 2011.

La mamá, una luchadora que la sigue buscando

María del Carmen Gallegos, la mamá de Cash, admitió su deseo de que el mensaje fuese real, aunque contó que no reconoció la letra. “Ojalá sea. La letra no la reconozco, puede que la haya escrito otra chica que viajaba con ella. No sé, sólo espero novedades y no pierdo las esperanzas”, afirmó. Además, sostuvo que tiempo atrás apareció otro mensaje y pudo reconocer la letra, aunque la Justicia negó su autenticidad. “En Argentina no se busca a las personas desaparecidas, a ninguna, no sólo a María, sino a cualquier persona desaparecida. Acá lo único que hacen es activar las causas cuando aparece un hecho como este”, aseguró.