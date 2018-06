Apareció el joven de Junín que era buscado en San Juan

Desesperada ante la falta de noticias, la mujer realizó la denuncia porque llevaba un mes sin saber del paradero de su hijo que viajaba de regreso desde Bolivia a Junín de los Andes.

Fernando Encina, de 20 años, artió hace un año desde esa localidad cordillerana con destino a Bolivia. "La última vez que se comunicó conmigo fue vía messenger el 3 de mayo. Me dijo que estaba en el Parque de Mayo de San Juan vendiendo pulseritas y que al día siguiente me iba a contactar. No tuve más noticias y no sé qué pudo pasar", sostuvo su madre, Miriam Lienan de Junín de los Andes.

Dijo que el joven hacía pulseras para solventar los gastos para las comidas como así también trabajos o changos en asilos de ancianos.

Desde la Policía confirmaron a LM Neuquén que un grupo de jóvenes se comunicaron con la mujer para contarle que su hijo se encontraba bien y estaba en San Juan.