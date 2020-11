Apareció la Fiorino del repartidor, pero sin los paquetes

Lamentablemente, al inspeccionarlo, el dueño, Sergio Rojas, constató el faltante de los 35 paquetes que había denunciado que se encontraban en el interior de la Fiat Fiorino al momento del robo. El mismo ocurrió el lunes, alrededor de las 10 de la mañana, en calle J. B. Justo al 2000, en el barrio Cumelén, a unos 3,2 kilómetros de donde fue hallado el vehículo.

"Puse el vehículo en marcha, bajé el vidrio porque hacía calor y cuando fui a cerrar la puerta, me pararon y me dijeron que me baje", había relatado en comunicación con LU5 y luego agregó, que algo lo paralizó: "Sentí que me tocaron con algo en las costillas, me asusté y me bajé de la camioneta Fiat Fiorino".

Previamente, casi al mismo tiempo que los policías encontraron la camioneta, una comisión se dirigió a la casa del hombre para entrevistarlo. Fue allí, donde aclaró que no era el titular del vehículo y que en el interior estaba la cédula de identificación vehicular, una billetera con su DNI y 800 pesos, así como los 35 paquetes de Mercado Libre con mercadería que aún debía repartir, ya que la jornada recién comenzaba.