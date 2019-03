Si bien la adolescente no regresó a su casa desde ese día, su mamá manifestó a través de un audio que sí tuvo contacto telefónico con ella a través de Whatsapp en dos oportunidades.

La primera vez que le escribió, su hija le dijo que "se le había nublado la vista, que no veía bien, que estaba en un lugar que parecía un galpón y que no tenía mucha señal". Luego, según el relato de la madre, le envió otro mensaje en el que le decía "que no podía gritar y que le dolía la garganta".

Tras la difusión masiva de su búsqueda, sin embargo, distintos amigos de la joven se comunicaron con su familia para decirle que estaba bien. La Policía, finalmente, este sábado por la tarde la ubicó sana y salva.