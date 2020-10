Aprendé a mirar los estados WhatsApp de manera anónima

WhatsApp es sin duda una de las aplicaciones líderes de la telefonía móvil. Tiene alrededor de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo y representa uno de los principales canales de intercambio de mensajes alrededor del planeta. De lo que también hay certeza es que no todos saben sacar el máximo provecho de esta aplicación que fue comprada por Facebook .

Un estudio señaló en 2020 que esta no es una de las funciones más usadas de la aplicación de Facebook, pero que tiene su público, más que todo entre personas más grandes que no se relacionan tanto con otras apps. Lo cierto es que no todo el mundo está interesado en que sus contactos sepan cuando alguien vio sus estados. Si sos una de esas personas y querés mantener el anonimato, estos tips son para vos.

Existen dos maneras de mirar los estados de WhatsApp de tus contactos de forma anónima. La primera es entrando directamente a la configuración, en "Ajustes" y desactivar la opción “Confirmación de Lectura”.

La segunda forma, que además es menos conocida, es activando el "Modo Avión" de tu celu. De ese modo podrás entrar a los estados de WhatsApp y tus contactos ni se van a enterar que los viste. Tenés que mirar los estados que quieras, salir de la aplicación y proceder a desactivar el "Modo Avión". No quedará rastro, olvidate.

Otro dato:

Sabés que los estados los podés visualizar sólo por 15 segundos. Si querés "congelar" la imagen, basta con dejar el dedo en la pantalla y listo; mirá lo que quieras, de la forma que quieras, por el tiempo que quieras.