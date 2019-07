Araceli contó por qué no fue a la fiesta de Polka

Polka festejó sus 25 años de historia, en donde asistieron gran cantidad de actores y actrices que participaron en muchas de sus ficciones. Sin embargo, la gran ausente fue a la de Araceli González, ex de Adrián Suar que protagonizó grandes éxitos como Carola Casini, Mujeres asesinas, y Los ricos no piden permiso. En una entrevista con Intrusos, la actriz habló de su ausencia y se reavivó una vieja pelea que tiene con Suar y la productora. ‘’Me invitaron, y me invitaron sola y no correspondía que vaya sola, y además creí que no era lo indicado por un montón de situaciones que sucedieron este tiempo, no voy a ir a festejar a un lugar donde de alguna manera me sentí destratada’’, dijo Araceli. “Toto (su hijo) si fue, Flor no, y Fabián (Mazzei) tampoco y fue parte de muchos éxitos”, agregó.