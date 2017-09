Argentina necesita un Peque-ño milagro para no descender

Hoy, la realidad es distinta pero parecida a la vez porque para llegar a ese festejo, el equipo albiceleste también disputó los últimos dos puntos con la serie en contra 2-1.

Argentina juega desde las 5 de la mañana los puntos decisivos, con la esperanza de mantenerse en el grupo mundial. Si pierde, llegará el descenso a menos de un año de haber salido campeón.

Diego Schwartzman, de gran presente y con un relevante paso por el último Abierto de Estados Unidos, y Guido Pella serán los encargados de buscar la igualdad de la serie ante Kazajistán y luego alcanzar un triunfo heroico, en una llave que siempre le fue adversa al equipo que capitanea Daniel Orsanic.

El Peque Schwartzman se mide con la mejor raqueta de los kazajos, Mikhail Kukushkin, y en el caso de lograr ese punto, saltará a la cancha el bahiense Pella para enfrentar a Aleksandr Nedovyesov, quien se ganó el puesto con su actuación en el dobles de ayer y reemplazará a Dmitry Popko.

Ayer, el equipo nacional perdió el punto de dobles por 3 sets a 1. Los debutantes Máximo González y Andrés Molteni cayeron por 5-7, 6-4, 7-5 y 6-4 ante Timur Khabibulin y Nedovyesov.

¿Hoy será la hora del milagro o de pensar en barajar y dar de nuevo en el equipo de la Davis?.

"Tenemos posibilidades concretas de dar vuelta la serie, no perdemos las esperanzas".Daniel Orsanic. Capitán del equipo de Copa Davis

Del Potro podría haber evitado esto

Chiche Almozny. Periodista deportivo

Del Potro podría haber jugado ante Italia en primera ronda, porque venía con el envión de la Copa Davis, la gente lo veía en la Argentina... Era ganar, dejar al equipo en la elite, dar la vuelta olímpica en el Parque Sarmiento, donde se jugó, ser Gardel también en nuestro país, donde no es tan ídolo, y no teníamos este problema... No creo que la juegue nunca más a la Davis.

Tengo confianza en que se puede dar vuelta la serie, los argentinos son mejores, ya lo demostraron. Kasajistán es muy pobre, fijate que hasta invitaron a escuelas de tenis porque no les interesa este deporte. El que va a tener la presión es Pella, que no llega en un gran momento anímico.