Arqueros maravilla que palpitan Cipo-Rojo

Lejos de desmentirlo, el ídolo albinegro nos contó: “Recuerdo esa práctica juntos. Es un buen chico, no lo veo todos los días, pero yo también guardo un lindo recuerdo de él”.

"Tenemos la ilusión de pasar una llave más para volver a jugar contra un grande en la Copa. Independiente es otro clásico, va a estar lindo”, dijo Matías Alasia. El 1 es la gran figura de Cipolletti.

El último penal que atajó Alasia para Cipo. Nada menos que en el Maiolino, lo que valió la clasificación. El último penal que atajó Alasia para Cipo. Nada menos que en el Maiolino, lo que valió la clasificación.

Uno ya es figurita repetida, en especial en las definiciones desde los 12 pasos. El otro va camino a ser la grata aparición de Independiente. Las clasificaciones del Albinegro y el Rojo pasaron por sus manos. Alasia otra vez se hizo gigante en los penales frente a Roca. Arregui voló de un palo a otro en los 90 reglamentarios para llevar a los penales al Rojo en La Pampa ante Ferro de Pico. El día después de vestirse de héroes, ambos dialogaron con LM Neuquén y empezaron a palpitar el gran partido del sábado por Copa Argentina en La Chacra, en la ida por un boleto a los 32avos.

“Se nos dio otra vez, volver a atajar un penal es una satisfacción. De los cinco, el que más esperé fue el último porque creí que Trecco le iba a pegar fuerte al medio. Me quedé parado hasta el último instante”, compartió sus secretos Alasia, de gran noche el martes en el Maiolino.

"Más allá de los nombres y la jerarquía de ellos, somos 11 contra 11 y de local nos hacemos fuertes. A Cipo le puede costar en La Chacra”, dijo Ceferino Arregui. El joven está aprovechando su chance.

Arregui viene entrenando duro y parejo desde que llegó al Rojo para ganarse una chance en el equipo. Arregui viene entrenando duro y parejo desde que llegó al Rojo para ganarse una chance en el equipo. Claudio Espinoza

“Todavía no caigo. El técnico me dio una oportunidad en esta Copa y estoy feliz. Fue muy difícil el primer tiempo en La Pampa, sabíamos que se nos iban a venir pero nos pelotearon en ese período. El 9 de ellos va bien de arriba y estuve bien parado”, explicó el 1 del Rojo, quien le está sacando el jugo a su chance.

Si bien aclara que la prioridad cipoleña es el Federal A, Alasia se entusiasma con seguir avanzando en la Copa. “Tenemos la ilusión de pasar una llave más para tener la chance mediante el sorteo de volver a jugar contra un grande. El año pasado fue hermoso llegar a competir con San Lorenzo. Independiente es otro clásico regional más, y lo tomo así”, aseguró el arquero albinegro.

“En casa nos hacemos fuertes”

El Rojo tiene un plantel más corto y menor presupuesto, pero lejos de achicarse, Arregui avisa: “Somos 11 contra 11, por más nombre y jerarquía que tengan, el que esté fuerte ese día (por el sábado) va a ganar. Igual es una serie de 180 minutos. Nosotros nos estamos haciendo fuertes de local, a Cipo le va a costar en casa”.

“Va a ser un lindo duelo”

Alasia se tiene confianza pero respeta a Independiente. Y hasta valora la intención de juego del equipo capitalino. “Las chances yo siempre las veo, aunque después en la cancha somos 11 contra 11. Independiente propone cosas diferentes a Roca, va a ser un lindo duelo”, se entusiasma la figura albinegra. Mano a mano han quedado....

Cefe Arregui junto a Nicolás. Casi no juega por la muerte del Nono. Cefe Arregui junto a Nicolás. Casi no juega por la muerte del Nono.

“Mi abuelo ayudó desde el cielo”

Neuquén

“La noche anterior al partido, cuando llegamos a La Pampa, mi familia me avisó de la muerte de mi abuelo Nicolás. Diego (por el técnico Trotta) me preguntó cómo me sentía y tanto él como los dirigentes me ofrecieron ir a Viedma, donde vivía el abu, al velatorio y para estar con mi gente. Yo quise jugar y mis compañeros me apoyaron mucho. Por eso se la dediqué a mi abuelo a la clasificación”, relató, emocionado, Ceferino Arregui, quien atravesó una dolorosa situación antes de un partido clave, que puso en duda su presencia.

Por esas cosas del destino, no sólo terminó atajando, sino que se erigió como la figura y dicen que nada es casualidad en la vida... “Estoy seguro de que mi abuelo ayudó desde el cielo”, señaló el pibe que proviene de Centenario a LM Neuquén.

También era arquero y espejo

Si bien últimamente no lo veía tan seguido por la distancia, Ceferino le tenía un cariño muy grande a su abuelo, quien lo “marcó en la infancia”. De hecho, Nicolás fue arquero y una suerte de espejo para Cefe. “Me motivaba a seguir, él fue arquero y me tenía mucha confianza. Me decía ‘vamos que vas a llegar lejos’. Él no era mucho de ir a la cancha, aparte estaba a unos cuantos kilómetros, pero estaba atento a lo que pasaba conmigo”, explicó el guardavallas de Independiente.

Ceferino Arregui lo hizo en nombre de su abuelo, quien seguramente donde quiera que se encuentre estará orgulloso de ese nieto, que sigue sus pasos en el fútbol.

Valente y Villegas estuvieron en el derbi anterior en La Chacra. Valente y Villegas estuvieron en el derbi anterior en La Chacra.

La ida, el sábado a las 17:30 y la vuelta, el martes 21:30

La dirigencia de Independiente confirmó que la serie con el Albinegro por un lugar en los 32avos. de la Copa Argentina se iniciará en La Chacra con público local.

Neuquén

Tal como se manejaba, la serie clásica entre Independiente de Neuquén y Cipolletti, por un lugar en los 32avos. de final de la Copa Argentina, tendrá su capítulo inicial el sábado a las 17:30 en La Chacra. La revancha, en tanto, irá el martes a las 21:30 en La Visera.

Así lo confirmó a LM Neuquén el presidente del club capitalino, Gastón Sobisch, quien advirtió que en ese horario no necesitan la luz artificial como pasó ante Ferro de Pico en la fase anterior, lo que obligó a trasladar la localía a Atlético Neuquén (se jugó el viernes por la noche). El directivo, a la vez, confirmó que “sólo habrá público local, lo mismo sucederá el martes en la revancha en cancha de Cipolletti”. Y descartó cualquier chance de volver a mudarse, en este caso a un estadio más amplio, para sacar rédito del poder de convocatoria del Albinegro.

Piñas y escándalo en Roca

El final en el Luis Maiolino fue bochornoso el martes. Jugadores y auxiliares protagonizaron un escándalo en medio de la cancha. Mientras los del Albinegro festejaban, con gestos provocadores a la tribuna local, parte del plantel de Deportivo Roca agredió brutalmente a los cipoleños. Lamentable.