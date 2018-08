Arrepentido K admitió coimas y apuntó a Kirchner

Buenos aires. El ex funcionario kirchnerista Claudio Uberti reconoció en los Tribunales que recaudó sobornos de empresarios de los corredores viales (área que tenía a su cargo) y vinculó a los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner al asegurar que ellos estaban al tanto de todo lo que hacía. El ex funcionario declaró como imputado colaborador en la causa surgida a partir de los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta. La noche del lunes, Uberti había negociado con el fiscal Carlos Stornelli su arrepentimiento y ayer declaró ante el juez Claudio Bonadio, que ya homologó el acuerdo celebrado entre imputado y fiscal, que lo convirtió en el primer ex funcionario de jerarquía que declara como arrepentido.