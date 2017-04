Asaltan a pareja y le roban $600 mil

Alfredo (67) y su mujer, María (43), fueron sorprendidos por dos delincuentes armados y con los rostros tapados, quienes entraron por un sector trasero de la propiedad, mientras otros dos esperaban afuera. Ataron al matrimonio con corbatas y lo amenazaron para que entregaran dinero y objetos de valor.

Según contaron las víctimas, los ladrones sabían que ahí había una caja fuerte y, cuando la encontraron, la destrozaron con una amoladora que había en la casa y luego la vaciaron. Dentro del cofre estaban los ahorros de Alfredo, sumados a dinero que había obtenido de la venta de un auto Mercedes Benz y de un tractor. Los investigadores pudieron establecer que los delincuentes se apoderaron de unos 600 mil pesos, entre billetes de moneda nacional y dólares.

Sin embargo, la escena más morbosa se produjo casi en el final del asalto, cuando en la desesperanza en la que se encontraba, Alfredo les dijo a los ladrones: “¿Por qué no me matan después de esto? Me dejan arruinado”, a lo que le respondieron: “Nosotros no matamos a nadie”. Una vez que los delincuentes escaparon, la mujer logró salir con los pies atados luego del asalto y pidió ayuda a un vecino, quien avisó a la Policía. Sospechan que alguien allegado a la familia entregó el dato de la cantidad de dinero que tenían guardado.