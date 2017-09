Asesinó al médico porque le dijo que no tenía cáncer

Rusia

Un escalofriante video mostró el momento en el que un hombre asesinó al médico que le había comunicado que no tenía cáncer. El episodio ocurrió en Murmansk, en Rusia. En las imágenes se ve al agresor, de 67 años y cuya identidad no trascendió, mientras se acerca al doctor Igor Tyulenev con una navaja y lo acuchilla en el pecho. El médico, jefe de Oncología en la Murmansk Region Cancer Clinic, cae en una fila de asientos, patea desesperadamente para liberarse de su agresor y luego corre para buscar ayuda. Pero sus colegas no pudieron hacer nada para salvarlo: las dos heridas que recibió en el corazón fueron fatales.