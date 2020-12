Así festejaron la Navidad los famosos

Varias figuras de la pantalla chica y del mundo del espectáculo se expresaron en las redes en esta particular y especial Navidad , debido a la pandemia del coronavirus. Muchos famosos compartieron sus postales junto a sus seres queridos y escribieron emotivos mensajes en la Nochebuena.

En Bariloche Nicole Neumann viajó a Bariloche junto a su hermana menor, Gege. “Después de 8 meses sin vernos @ gegeneumann. Acá estamos, pasando una Noche Buena Mágica”, manifestó la modelo.

En tanto, Fabián Cubero (ex de la panelista) celebró con su pareja, Mica Viciconte, en su nueva casa ubicada en un barrio privado. El ex jugador de Vélez expresó: “Feliz navidad, mi amor @micaviciconte. Gracias por tanto amor , el 2021 es nuestro año”. Se rumorea que la ex Combate estaría embarazada, pero hasta el momento la pareja lo desmintió.

Flor Peña sorprendió a sus seguidores y para festejar publicó una foto de su hijo más pequeño. “Dedicado a su público, foto de la estrella de la familia. Te amo Pipe. Felicidades”, escribió la actriz también apareció en la postal.

Verónica Lozano en Instagram, expresó: “Amor, trabajo, salud , educación. Alegría , música, abrazos. Agregá a lista lo que quieras. Abrazo de amor para todos”.