Así fue la cita de Romina Malaspina y Oscu

Antes del encuentro, Romina Malaspina aclaró en sus redes sociales: "Cita no es compromiso. Va a ser una cita muy especial. Espero que estés preparado". El encuentro tuvo lugar en la casa del mánager, en un barrio cerrado, y con protocolos de seguridad por la pandemia del COVID-19.

Embed

Comieron sushi a la luz de las velas y acompañaron la cena con un rico vino. La charla se alargó y la etiqueta #OscuConMalaspina se posicionó en Twitter. Tendencia que se mantiene hasta este domingo.

Romina Malaspina le prometió a Oscu que se hacía su novia si él conseguía 20 millones de likes, pero en la cena aclaró que se trataba de una broma. "Era chiste, lo dije en joda, no podría estar de novia con nadie, la pasé muy mal en relaciones anteriores, y está descartado eso ahora, porque me quiero prevenir, no quiero dejarme en segundo lugar por otra persona, así que estoy cerrada a la posibilidad", advirtió Malaspina.

Oscu le respondió que está "con mambos parecidos", por lo que entendía la situación de Romina Malaspina a la perfección.

En la cena surgió un nuevo desafío para Romina Malaspina por parte de Oscu. El influencer grabó un tema y le pidió a Romina ser la protagonista del video si la canción alcanza los 5 millones de reproducciones. ¿Aceptará? ¿Alcanzará Oscu los 5 millones de reproducciones?