Así jugará este 19 de noviembre la Liga Argentina de fútbol

Atlético Tucumán es líder de la Zona 1 de la Liga Argentina con nueve puntos en tres partidos. Está invicto (4-1 vs Racing, 2-1 vs Arsenal y 3-1 vs Unión) y cerca de avanzar a la próxima ronda de la Copa de la Liga Profesional 2020.

El equipo de Ricardo Zielinski recibirá a un Racing que perdió los tres partidos que jugó (1-4 vs Atlético, 0-2 vs Unión y 0-2 vs Arsenal) y que llegará con la obligación de conseguir la victoria para mantenerse con posibilidades de avanzar de fase.

Racing, dirigido por Sebastián Beccacece, tiene problemas internos con una posible salida de Diego Milito como responsable de la Secretaría Técnica, y además viajó a Tucumán con un plantel lleno de jóvenes de las inferiores del club ya que se prepara para lo que será el duelo ante Flamengo en la Copa Libertadores.

El partido entre Atlético Tucumán y Racing de la Liga Argentina se podrá ver en vivo en TV en TNT Sports.

Mirá posibles formaciones

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortíz, Mauro Osores, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia y Augusto Lotti; Lucas Melano y Javier Toledo. DT: Ricardo Zielinski

Racing: Gabriel Arias; Juan Cáceres, Imanol Segovia, Lucas Orban y Sergio Sánchez; Walter Montoya, Patricio Tanda, Tiago Banega y Fabricio Domínguez; Darío Cvitanich y Nicolás Reniero. DT: Sebastán Beccacece.

La fecha cuatro de la Liga Argentina continuará de la siguiente manera:

Viernes 20 de noviembre:

Arsenal vs. Unión a las 17:10 horas

Boca vs. Lanús a las 19:20 horas

Banfield vs. River a las 21:30 horas

Sábado 21 de noviembre:

Colón vs. Defensa y Justicia a las 17:10 horas

Huracán vs. Vélez a las 19:20 horas

Independiente vs. Central Córdoba a las 21:30 horas

Domingo 22 de noviembre:

Estudiantes vs. Aldosivi a las 17:10 horas

Patronato vs. Gimnasia a las 19:20 horas

San Lorenzo vs. Argentinos Jrs. a las 21:30 horas

Lunes 23 de noviembre:

Godoy Cruz vs. Rosario Central a las 19:00 horas

Newell's vs. Talleres a las 21:15 horas