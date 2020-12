Así se prepara Paulo Dybala para la Champions League

Aun no está claro el futuro de Paulo Dybala en la Juves

A pesar que la Juventus aún no define el futuro del centrocampista Paulo Dybala , el argentino se mostró en su cuenta en Instagram preparándose para participar en los encuentros del equipo italiano en la Champions League .

A pesar de este mensaje Dybala no figuró en la alineación que usó Juventus en el encuentro pautado para este martes 2 de diciembre contra Dinamo de Kiev en una nueva jornada de la Champions League .

Dicho encuentro lo conquistó el equipo de Paulo Dybala 3 goles por 0. Los tantos de Juve llegaron en las piernas de Federico Chiesa en el minuto 21; Cristiano Ronaldo minuto 57 y Álvaro Morata en el minuto 66.

Futuro de Dybala en la Juventus

Actualmente, Paulo Dybala está experimentando un bajón en su carrera futbolística, por lo que algunos medios especializados han señalado que esta situación es provocada por los contratiempos surgidos por la renovación de su contrato.

El club turinés, el argentino y su agente Jorge Antún no se encuentran en el mismo punto en las negociaciones y, pese a haberse desplazado su representante a Turín, no han podido sentarse a cerrar la negociación. Todo parece indicar que la renovación se producirá en algún momento, pero no cercano, y las informaciones con una posible venta empiezan a salir.

Paulo Dybala (26 años) es una de las piezas fundamentales de la Juventus de Turín, además de formar una dupla de plenas garantías con Cristiano Ronaldo (35 años) en el ataque de la Vecchia Signora. Por tanto, el conjunto encabezado por Andrea Pirlo confía en acercar posturas con el internacional con la Selección de Argentina.