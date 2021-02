Así de tristes fueron los últimos días en vida del Morro García

Nació en Uruguay pero Mendoza era su lugar en el mundo. Y de allí no quería irse. Por eso le dolió tanto que Godoy Cruz no lo tuviera en cuenta para esta temporada tras todo lo que le dio. Era ídolo en el Tomba.

Entonces, el gran goleador se encontró con un presidente que ya no lo quería en el equipo. Con una hija pequeña que vive al otro lado del Río de La Plata a la que no veía hacía más de un año. En medio de un tratamiento psiquiátrico. Y con un resultado positivo de coronavirus que lo había obligado a aislarse en los últimos días .

Mientras la mayoría de sus colegas elige ocultar los problemas personales, García advirtió: "Los jugadores no somos robots, no estamos hechos de acero. Nos pasan cosas que influyen en nuestro rendimiento. Son cosas que no se saben, pero cuando uno las vive de adentro, todo tiene un por qué". Fue durante una entrevista en TyC Sports. Nadie lo escuchó.

También siguieron los tironeos con el presidente Mansur. Hubo propuestas del exterior (Toluca, de México, llegó a anunciarlo como refuerzo). Estuvo a un paso de Racing. Sobrevino la pandemia del coronavirus. Aislamiento. El presidente del club confirmó en los medios que el ídolo se iba. Lo criticó por su exceso de peso y habló de su falta de profesionalismo.

"Hablé muchas veces con él y nunca lo hice solo, siempre con alguien lado. Es una pena, me hubiera gustado que se fuera por la puerta grande del club, pero no hizo nada para eso. Santiago García está afuera de Godoy Cruz, lo tenemos que negociar, no es nada malo cumplir un ciclo, por más que quiera estar. No está a la altura para estar en un plantel que hoy Godoy Cruz necesita y las obligaciones que tiene el club", dijo Mansur en Radio Nihuil.

Apenas puso un pie en Mendoza, el nuevo entrenador del equipo, Sebastián Méndez, supo que no iba poder tener en cuenta al delantero y referente. "Me comunicaron que era un capítulo cerrado y no me lo pusieron en consideración", confirmó el Gallego, quien siempre supo que debía armar un equipo sin su goleador.

Independiente, uno de los clubes grandes, descartó la contratación del Morro. San Lorenzo ni siquiera pensó en él. Racing renovó con Darío Cvitanich. Tampoco estaba, en este momento, en la órbita de River y Boca. Las puertas cerradas en el país, le quedaba volver a Uruguay. A Nacional, su casa, el club que lo formó.

"Hablé con él el miércoles. Me contó que si podía resolver un tema con el 50% de su ficha con un equipo uruguayo, el presidente de Godoy Cruz le había prometido que lo cedía. 'Vení, Morro, que esta es tu casa', le dije yo. Todavía no lo puedo creer", señaló desde Montevideo Alejandro Balbi, vicepresidente del Bolso. El abogado conoce desde hace años al futbolista, ya que lo representó cuando tuvo un problema legal tras salir de Nacional rumbo a Athlético Paranaense, de Brasil.

"Era divino, jodón, lo teníamos prácticamente arreglado para volver. Me dijo: 'Quedate tranquilo, que en unos días estoy ahí. El tema del pase se va a solucionar'. ¡Él me calmaba a mí!", recordó Balbi, emocionado. "El Morro era fuerte. Tenía huevos. Iba al frente. No era un tipo bajoneado ni parecía depresivo", evocó el dirigente uruguayo.

Una vez conocida la noticia de su muerte, los hinchas del Bolso comenzaron a dejar sus muestras de cariño en la sede del club, que dispuso banderas a media asta. García tenía un palco en el Gran Parque Central, el estadio de Nacional. Era el 401 de la tribuna Atilio García. En su homenaje, permanecerá iluminado hasta el lunes.

En una gran parte de Montevideo, la capital uruguaya, Santiago Damián García Correa era "El Morro". Dicen desde Uruguay que el apodo, que lo acompañaría hasta su último suspiro, lo recibió al pisar por primera vez el predio de Los Céspedes, el predio en el que se entrenan todos los equipos del Bolso. En realidad, lo llevaba en los genes. Su abuelo era "El Morrongo", histórico cocinero del predio. "Morro" es el apócope, y hasta lo usó en su camiseta número 20 durante su paso por Paranaense.

Los seis partidos (tres como titular, tres desde el banco de suplentes) en la última temporada del Tomba no reflejan su importancia en la historia reciente del equipo. Máximo ídolo para los hinchas, en 2018 quebró una racha de ocho años sin goleadores uruguayos absolutos en el fútbol argentino. Celebró 17 veces en esa temporada y eso lo llevó a ser codiciado aquí y en el exterior. Ya no volvió a ser el mismo matador del área. Mantenía el instinto, pero no el físico. "Estaba siempre dispuesto a aprender y predispuesto a escuchar, pero era difícil de gestionar", recordaron en Mendoza. El Morro era capaz de mandar un video cocinando en la medianoche de un sábado cualquiera o presentarse en el hotel de la concentración uruguaya si el equipo charrúa, de casualidad, jugaba en Mendoza, su segunda casa.

Santiago y su hermano Gonzalo empezaron a jugar a la pelota cuando tenían 4 y 7 años, respectivamente. Fue en Colón (Uruguay), su tierra. "De chicos, vos y tu hermano tenían mucha energía. El fútbol fue una de las soluciones que encontré para contenerlos un poco", contó Claudia Correa, madre del Morro, en una entrevista con el programa "Punto de Partida", de la TV uruguaya. Esa energía del menor de los García Correa se extinguió hoy.

Bloquean los comentarios tuiteros

Godoy Cruz, club que despidió a García, le dedicó numerosos tuits al Morro García pero eso sí: no permiten comentarios, bloquearon esa función... Seguramente, por temor a que los hinchas exterioricen su bronca con la entidad por el destrato al ídolo fallecido.

Nunca nada será suficiente para agradecerte por todo lo que hiciste por Godoy Cruz.



La 18 es tuya, es eterna como vos.



¡GRACIAS POR TODO MORRO! pic.twitter.com/ZEyd3jgfrA — Club Godoy Cruz (@ClubGodoyCruz) February 6, 2021

Por otro lado, según confirmaron desde Godoy Cruz, la última práctica del Morro en el club fue el martes.