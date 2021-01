Asier Villalibre defiende a Messi a pesar del recibir el puñetazo

“A mí me parece clara. Yo le meto cuerpo para que no fuera adelante y él se ha enfadado, me ha metido la mano en la cara, y yo creo que es agresión clara. Al final es normal, esa impotencia, ese minuto. Al ir perdiendo, un jugador se puede frustrar, no pasa nada, no hay que crear polémica, todos los equipos hacen faltas, la clave es no rendirse”, comentó Asier Villalibre sobre la falta recibida por Messi.