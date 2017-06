Atacaron el mausoleo de Raúl Alfonsín con consignas peronistas

A través de las redes sociales, Ricardo Alfonsín , diputado nacional e hijo del ex mandatario, compartió las imágenes que muestran el mausoleo con pintadas de aerosol celeste, entre ellas, una que dice "PV" ("Perón vuelve"), y expresó su preocupación por lo sucedido.

En diálogo con La Nación, el legislador contó: "Me enteré esta mañana que circulaba en las redes y me fijé si era cierto. Margarita Ronco [la ex secretaria de Raúl Alfonsín] habló con la persona del cementerio y nos dijeron que era así y que no tenían la menor idea y cuando se fueron anoche no estaban".

Molesto, el hijo del ex presidente denunció: "Es obra de sectores autoritarios, marginales, antidemocráticos que son minoritarios en el país, gracias a Dios. A mí me preocupa que estas cosas ocurran en la Argentina. Es una vergüenza".

Embed Así dejaron el mausoleo de Raúl Alfonsín. Sólo puede ser obra de autoritarios y marginales. Ya he recibido mensajes de repudio desde el PJ. pic.twitter.com/LAEXbkgBpi — Ricardo Alfonsín (@RICALFONSIN) 3 de junio de 2017

"Vamos a ver cómo se arregla eso en el cementerio de la Recoleta . Para volver las cosas en orden. Deben haber cámaras ahí, no sé si estarán en esa zona", dijo Alfonsín y recordó: "Nosotros estamos acostumbrados, lamentablemente, nos hicieron cosas peores en otros tiempos"

Al ser consultado sobre quiénes lo llamaron para expresarle su apoyo, dijo: "Hubo dirigentes del justicialismo que me llamaron para repudiar lo sucedido. El primero fue Julián Domínguez y después Florencio Randazzo".

Además dijo que, por ahora no, se contactó nadie de Gobierno con él, pero que cree que se debe a que el acto vandálico recién se había conocido.

En tanto, desde el cementerio no se emitió información oficial, pero se pudo saber que este tipo de ataques no es común en el señorial predio.

Embed Acabo de hablar con Ricardo Alfonsin. Solidaridad para el y su familia. Y todo mi repudio y condena para actos de profanación y provocación. https://t.co/bbxmVAVo8T — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) 3 de junio de 2017