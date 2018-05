ATE se moviliza a la Legislatura por los CCT del EPEN y de Salud

"Queremos que tenga un pronto despacho el CCT del sector de Salud porque se está perjudicando a uno 9200 trabajadores de sistema público su falta de aplicación", sostuvo en diálogo con LU5 el secretario General de ATE, Carlos Quintriqueo.

Dijo que "hoy el Estado está en mora con los salarios del sistema público de Salud, porque no han recibido el aumento del 6,5%. La CCT establece la recomposición salarial por eso se necesita la comisión de las mismas en las partidas presupuestarias en los términos de la liquidación de haberes".

Recordó que el CCT del Epen no se pudo tratar con anterioridad por la pérdida del expediente en el ámbito de la Legislatura pero entiende que hoy se lo podría aprobar.

"El CCT del EPEN contiene clausulas convencionales nuevas y en el día de hoy se tiene que sancionar, y en cuanto al de salud debe tomar estado parlamentario, dado que ya fue homologado en la Secretaría de Trabajo ", puntualizó Quintriqueo.

Recordó que "la Legislatura no puede poner reparos ni hacer modificaciones de la letra de la convención colectiva. Así lo establece la ley 1974. De hecho la discusión que tienen hoy los legisladores es si se trata sobre tablas o se aprueba en una sesión especial la próxima semana".

Dijo que no comprendía la oposición del CCT de los profesionales de Siprosapune. "No entiendo por qué, en términos salariales, la recomposición ronda no menos del 20%, en algunos serán más o menos, las simulaciones están".