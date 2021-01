El gremio docente marcó cuatro ejes principales a tener en cuenta para la posibilidad de volver a clases de forma presencial. Sin embargo, el acuerdo salarial será clave para el inicio del ciclo lectivo en cualquiera de sus modalidades, ya que durante el 2020 no obtuvieron ningún incremento, al igual que toda la planta estatal de la provincia. Para la primera semana de febrero está prevista una reunión entre el gremio y el Ejecutivo provincial.

"Tenemos los sueldos congelados hace un año. No estamos dispuestos a iniciar el ciclo lectivo en estas condiciones salariales, ni virtuales ni presenciales", afirmó Guagliardo.

Este lunes, durante el anuncio del inicio de clases durante un acto que tuvo lugar en la Escuela Primaria Nº4 del barrio Copol, Gutiérrez se refirió brevemente al reclamo docente y dijo: “No vamos a confrontar cuando el futuro nos está convocando y nos exige una demostración de unidad”.

gutiérrez-vuelta-a-clases.jpg

Como otros aspectos que, para ATEN, hoy condicionan la vuelta a clases se encuentran la grave situación epidemiológica en Neuquén por la pandemia de coronavirus, con circulación comunitaria en varias localidades, un alto índice de contagio y una ocupación de camas de terapia intensiva del 97%. "Esto no lo decimos nosotros, son datos del Ministerio de Salud. Ojalá se modifique, lo que nos extraña es que el gobierno no lo diga en ningún momento", marcó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en diálogo con LM Neuquén.

Por otro lado, el dirigente señaló que actualmente los edificios escolares no están en condiciones ya que durante el año pasado no se realizaron tareas de mantenimiento y que "más allá de un anuncio, no vemos que ahora se esté trabajando". Este lunes, la seccional de ATEN Capital denunció que tras una recorrida por diversos establecimientos se encontraron con "pisos levantados y con salitre, paredes descascaradas, mobiliario roto, cerraduras y salidas de emergencia selladas, patios y espacios exteriores llenos de residuos y sin desmalezar".

En tanto, Guagliardo aseguró que el protocolo anunciado por Gutiérrez y las autoridades provinciales no fue aprobado por el Consejo Provincial de Educación (CPE), por lo que desconocen los detalles de su aplicación. En principio, expresó su preocupación respecto a cómo se aplicará la modalidad presencial y virtual en simultáneo ya que demandaría el doble de horas de trabajo para los docentes.

“La idea de alternancia es que un grupo de 15 chicos, que es una burbuja, asista la primera y la tercera semana del mes. El otro grupo, la segunda burbuja del mismo grado, asistirá la segunda semana y la cuarta del mes”, explicó este lunes la ministra de Educación, Cristina Storioni.

"Están diciendo que están dividiendo las escuelas en dos y eso recarga la tarea del docente", cuestionó el gremialista. En sintonía con esto, dijo que tampoco se propusieron herramientas para garantizar la conectividad tanto de docentes como de estudiantes, y que estos reclamos los llevan adelante "desde agosto del año pasado".

También señaló que todavía "no están todos los cargos ni todas las horas cubiertas" y que "no se puede pensar la vuelta a la presencialidad sin docentes".