“Estamos esperando una propuesta que contemple el pliego de la asociación sindical. El paro en Neuquén es total al igual que en todas las localidades de la provincia. Esto da cuenta que el reclamo que estamos no es un problema de la dirigencia sindical de ATEN, sino que es un petitorio que está arraigado y que tiene el consenso y la legitimidad del colectivo docente”, señaló el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en respuesta al gobernador Omar Gutiérrez en su discurso de apertura de sesiones de la Legislatura.

El mandatario insistió el domingo que el acuerdo paritario 2019 tiene vigencia hasta el 31 de marzo al tiempo que instó a los docentes a concurrir a las aulas. “El gobernador insiste en confundir. A mí me preocupa que quiera hacernos confrontar con la comunidad con informaciones tergiversadas”, sostuvo el dirigente en la marcha convocada por ATEN.

ATEN marchó y amenazó con profundizar las medidas de fuerza

Explicó que la Provincia cumplió el acuerdo salarial que firmaron el año pasado al pagar la actualización de octubre, noviembre y diciembre con los haberes de enero. En tanto que, de enero en adelante, es lo que piden que se resuelva hasta diciembre de 2020 para no dejar al sistema educativo en la incertidumbre a mediado de año.

“El año tiene cuatro trimestres y en septiembre termina el tercero. No lo quiero mandar al a escuela al gobernador, pero me parece que tiene que leer mejor las propuestas que nos hace y no confundir”, subrayó Guagliardo al tiempo que le pidió tener “responsabilidad” para poder llegar a un acuerdo.

El secretario general de ATEN aseguró que de no mediar una propuesta que tienda a resolver lo que queda del año, profundizarán las medidas de fuerza.

"Que los chicos no queden en medio de una interna"