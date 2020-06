ATEN va por tres días de "paro virtual" para la próxima semana

Entre los distintos puntos que plantea el acuerdo paritario firmado la semana pasada, se destaca el que afirma el "derecho a la remuneración, a las licencias y a las coberturas que esas licencias generen".

"El gobierno ha estado sosteniendo esto netamente para ajustar en educación, para no invertir en lo que corresponde que se invierta. Pero es una decisión que no se puede sostener más. No se puede escribir con la mano y borrar con el codo. Si firmaron en Buenos Aires este acuerdo, es para que en Neuquén se cumpla. Hoy no hay ninguna excusa para demorar la cobertura de cargos", insistió Guagliardo.

A modo de ejemplo, el dirigente gremial dijo que el norte neuquino "no tiene ningún supervisor a cargo de esas escuelas", mientras que en otros establecimientos "faltan equipos de trabajo y hay equipos directivos que están descabezados". "Por lo tanto, el gobierno está dejando en la mas absoluta soledad a las escuelas, a los docentes y a los estudiantes", denunció Guagliardo.

Sumado a esto, el titular del gremio docente dijo que la falta de cobertura genera un "extremo estrés laboral" por la sobrecarga de tareas para muchos docentes al tener que cubrir el faltante de cargos.

Guagliardo afirmó que están "a disposición" para ser convocados a la sesión del cuerpo colegiado del Consejo Provincial de Educación (CPE) donde debe tratarse esta temática. Adelantó que el martes por la mañana volverán a dirigirse a Casa de Gobierno y, de no obtener ninguna respuesta, el "apagón virtual" comenzará el miércoles 17 de junio y se extenderá hasta el viernes 19.

Respecto al reinicio de clases en las escuelas, el dirigente no fue para nada optimista y afirmó: "La vuelta a la presencialidad de las clases no está cercana. El que cree que en agosto vamos a volver, está equivocado porque no van a estar dadas las condiciones ni sanitarias ni de infraestructura ni de mantener el distanciamiento necesario".

