“Los primeros en volver deben ser los más grandes; la escuela secundaria de quinto y sexto año. No me imagino el regreso a clases antes de septiembre", manifestó Gutiérrez sobre el regreso de los estudiantes a las aulas. En ese sentido, anunció que se va a constituir un consejo de análisis nacional con cinco ministros representantes, en el que Cristina Storioni será la representante educativa de la región patagónica. "La vuelta al cole se empieza a debatir de manera federal", dijo sobre la mesa de debate que se reunirá por primera esta vez a las 18 de esta tarde.

Gutiérrez propuso un regreso a las escuelas con un sistema dual en donde se combinen las clases presenciales con las virtuales, pero no antes de septiembre para evitar que los niños y trabajadores de la educación enfrenten las bajas temperaturas de junio, julio y agosto, que fomentan la circulación de los virus que afectan las vías respiratorias.

Mencionó que este año deben "niverlarse los contenidos" y aclaró que es importante que no se genere repitencia de ningún niño o niña neuquina. Según aclaró, en otros países se notó un desgranamiento escolar mayor una vez que regresaron las clases después de la pandemia, por lo que agradeció el acompañamiento de las familias para hacer un seguimiento de las clases incluso en este contexto y así evitar que los niños y adolescentes abandonen el colegio.

A su vez, señaló que se está trabajando en conjunto con el grupo epidemiológico de la provincia de Río Negro para analizar la posibilidad de habilitar el tránsito por el tercer puente sobre el río Neuquén, y así evitar las largas filas que se forman en los puentes carreteros que están habilitados entre Neuquén y Cipolletti.

También aclaró que se comenzará a trabajar en un protocolo para la reapertura de los locales gastronómicos. "Yo quiero agradecer a todos los empresarios que se adaptaron al deivery, los que no tenían delivery, y al take away, los que no lo tenían", sostuvo el mandatario y agregó que se buscará que vuelvan a abrir con una ocupación mínima del espacio físico de los restaurantes.

Gutiérrez se refirió a la visita de Alberto Fernández prevista para el viernes y luego de que el presidente recorra la provincia de La Pampa. "Sé las expectativas que genera pero estamos en un contexto de aislamiento así que tenemos que evitar las aglomeraciones de gente", señaló. "Vamos a hablar en el trascurso del día para ver las actividades que pueden llegar a desarrollar; él también tiene sus ideas de qué hacer cuando venga aquí", afirmó Gutiérrez.

