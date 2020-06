ATEN pide serenos en las escuelas para evitar robos

Consultada sobre la situación de los establecimientos educativos, Angélica Lagunas, integrante de la directiva de ATEN capital por la minoría multicolor y concejal neuquina, expresó que "el principal problema es que las escuelas están abandonadas".

La gremialista no se refirió al hecho de que no hay docentes ni alumnos por la suspensión presencial de clases, sino a la falta de mantenimiento y de guardias o serenos permanentes. En este sentido, Lagunas no pidió que se garantice una guardia para cada establecimiento educativo, teniendo en cuenta que son alrededor de 200 tan solo en la capital provincial, pero sí en aquellos donde han sufrido hechos delictivos o que están más expuestos.

"Hemos tenido algunos robos en lo que va de la cuarentena. Por ejemplo, en algunas han entrado y llevado lo que había en los patios o los materiales de las que están en construcción. Luego, en una escuela de gestión privada se llevaron todas las computadoras, a un jardín le sacaron todos los equipos de música y otros elementos que habían comprado los docentes, y el último a la Escuela 115 que es la tercera vez que le entran en cuarentena", detalló la gremialista.

En algunos de ellos, el malestar es mayor porque se trata de establecimientos que han pedido al Consejo Provincial de Educación (CPE) que designe guardias. "Hay escuelas que tienen guardia en la noche y muy pocas todo el día, pero los amigos de lo ajeno ya conocen los horarios y saben cuando no hay nadie", expresó.

Ante los robos ocurridos, desde ATEN solicitan que el CPE se haga cargo de lo ocurrido. "Las compañeras están pidiendo que el consejo se haga cargo de retribuirles las cosas por no responder al pedido de guardia permanente. Son recursos para llevar adelante tareas administrativas y educativas", contó.

Por último, agregó: "Pedimos que se brinden las garantías de que las escuelas estarán en condiciones para retomar las clases, hay que limpiarlas y desratizar, en algunas las ratas están hasta gorditas y van y vienen como quieren".

3 meses restan para volver al aula

Ayer, el gobernador Omar Gutierrez propuso un regreso a las escuelas con un sistema dual, que combine clases presenciales y virtuales, pero no antes de septiembre, para evitar las bajas temperaturas del invierno.

