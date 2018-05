Por el lado del sindicado docente dijo presente su secretario general, Marcelo Guagliardo, y el lado del ejecutivo provincial, Juan Pablo Prezzoli, Ministro de Deporte, Cultura, Juventud y Gobierno, y Cristina Storioni, Ministra de educación.

Embed

Tras la rubrica Storioni hizo hincapié en que están analizando la forma en la que se recuperarán los días de clases: "el ciclo lectivo no se puede extender porque ya termina el 21 de diciembre. Hubo propuestas, como en Santa Cruz, de extender el ciclo el año siguiente, pero esas decisiones hay que evaluarlas y en la provincia no hay uniformidad en las escuelas en la continuidad de las clases".

En tanto, Prezzoli, se mostró conforme con haber llegado con las negociaciones a buen puerto y relato: "Valoramos este espacio que hemos encontrado, donde nuevamente los neuquinos y las neuquinas demostramos que con el diálogo se resuelven las diferencias y ha sido un conflicto complejo, atravesado por distintas situaciones y por una interna que efectivamente ha quedado explícita, pero está superado, que es lo más importante.

Por último, Guagliardo manifestó: "Lo conseguido se hizo a partir de un enorme esfuerzo de las compañeras y compañeros que sostuvieron el conflicto" y agregó: "La dilación tuvo que ver con que el gobierno de la provincia no pudo, no quiso o no supo discutir en los términos que hoy tiene el acta en el mes de febrero, no hay otra explicación".

LEÉ MÁS

Guagliardo: "Logramos este acuerdo por la fuerza de los docentes"

ATEN aceptó la propuesta del Gobierno y mañana se normalizan las clases