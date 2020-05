Atención reducida, la clave de la reactivación

La norma incluye a Cipolletti y confirma la apertura de todos los comercios minoristas o mayoristas de venta de productos no esenciales. Todos ellos podrán abrir los lunes, miércoles y viernes.

En Cipolletti, Di Tella sostuvo que podrán atender al público, de 15 a 19, rubros como tiendas de indumentaria, calzado, marroquinería, juegos y jugueterías, cuidado personal (insumos para estética personal), pinturerías, venta de materiales para la construcción (vidrierías, fábricas de aberturas), materiales en seco (materiales de electricidad), bulonería (materiales, agua, gas y materiales áridos), decoración y colchonería.

También se suman fotocopiadoras, librerías, venta de repuestos del automotor y motovehículos, electrodomésticos, insumos de computación, tiendas de telas, papeleras y derivados, distribuidoras de cotillón, bazar y artículos del hogar. El Ejecutivo municipal permitirá que trabajen los lunes, miércoles y viernes de 15 a 19.

“Desde el lunes se incorporan los rubros no esenciales; los que ya estaban abiertos y venían trabajando sin atención al público siguen de la misma manera”, aclaró el jefe comunal a LM Cipolletti.

Más allá de las nuevas excepciones que se reglamentaron, Di Tella advirtió que la idea no es que “la gente salga de forma masiva” a partir de la semana que viene. “Nos tenemos que seguir cuidando para no volver atrás. Esto no es un recreo, ni un paseo, ni vacaciones. La cuarentena sigue”, agregó. Ayer se vio una enorme cantidad de vecinos en las zonas comerciales. Incluso se armaron filas en comercios que no podían recibir clientes por ser productos no esenciales.

Si la gente sale a comprar artículos no esenciales como un par de zapatillas, ropa de abrigo o lo que necesite, deberá hacerlo con las medidas de aislamiento y distanciamiento social vigentes a la fecha. Tres personas no pueden salir a hacer la compra familiar, y los que salgan deberán llevar barbijos o tapabocas y mantener la distancia.

Trabajadores afectados al régimen de personal de casas particulares o servicio doméstico podrán prestar tareas de lunes a viernes, entre las 9 y las 13; mientras que los jardineros y parquistas podrán trabajar lunes, miércoles y viernes, entre las 15 y 19 (no se permite que lo hagan el resto de los días).

En el Municipio

Di Tella anticipó también que se reactivará la obra privada, de lunes a viernes, de 9 a 16, con un máximo de cinco personas por obra.

Además, el Municipio volverá con el servicio de castraciones de perros y gatos, los lunes, miércoles y viernes, de 15 a 19. “Solo con turno y un animal por hora”, especificó. Este será el único servicio municipal que vuelve a funcionar, por ahora. El intendente comentó que el estacionamiento medido y pago seguirá liberado.

“Según el comportamiento que tengamos, vamos a ir para adelante o para atrás. Por ahora, vamos bien”, cerró Di Tella. El lunes también se reactivará el comercio en Allen.

Abren locales de cuidado personal

Los centros de belleza y estética, peluquerías y barberías, vetados hasta este momento por la cuarentena, podrán abrir para atender a los clientes como el resto de los rubros comerciales: lunes, miércoles y viernes, entre las 15 y las 19.

De acuerdo con el decreto provincial, empleados y clientes podrán concurrir y permanecer en los locales con limitaciones: tiene que haber una persona del comercio y un empleado cada 10 metros cuadrados como máximo.

Tampoco podrán atender a clientes que son considerados de riesgo: embarazadas, niños menores de un año, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes.

