Atlético extrañó la otra albiceleste, pero sigue vivo

Colombia

Atlético Tucumán perdió anoche por un ajustado 0-1 con Junior de Barranquilla en Cartagena de Indias, por la ida de la tercera fase preliminar de la Copa Libertadores. El único gol del encuentro lo convirtió Robinson Aponza, a los 26 minutos del complemento.

En la primera parte, los tucumanos defendieron bien, sin resignar el ataque cada vez que tenían la pelota. En tanto, los colombianos no supieron cómo hacer daño al planteo propuesto por los de Pablo Lavallén y cada vez que pudieron rematar al arco se encontraron con un sólido Cristian Lucchetti.

Sin merecerlo

El marcador se abrió en el complemento. El local no había hecho méritos suficientes para marcar y los argentinos no merecían perder. Pero a los 26 de la segunda parte, los colombianos se encontraron: Johnatan Estrada asistió a Jorge Aguirre, quien desbordó por la derecha y envió un centro a Aponza, quien no falló en el área.

La revancha se jugará en Tucumán dentro de una semana y el ganador irá al grupo de Jorge Wilstermann, Peñarol y Palmeiras. “Todavía nos quedan 90 minutos en Tucumán, que tenemos que saber aprovechar Pablo Lavallen”, expresó el DT argentino tras la derrota, que dejó a un equipo frustrado después de un gran desgaste.