Aumentan las consultas por trastornos mentales

Más de 1100 pacientes por mes son atendidos por los equipos interdisciplinarios conformados por psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales de ambos hospitales.

El psiquiatra Juan José Sáez, jefe del servicio de Salud Mental del Heller, señaló a LM Neuquén que a la guardia interdisciplinaria del hospital, que funciona las 24 horas, reciben más de 500 consultas mensuales. “Más del 30 por ciento de esas consultas son por el consumo problemático de sustancias: alcohol, marihuana y cocaína, en ese orden”.

Agregó que también reciben pacientes con trastornos depresivos, cuadros de psicosis y de depresión asociados al consumo. “Podemos decir que el consumo ha penetrado en todas las esferas de los trastornos mentales”, reflexionó Sáez. Comentó que atienden a pacientes desde los 13 años en adelante.

Por su ubicación, el servicio absorbe una gran diversidad de problemáticas sociales. “Recibimos gente con altos niveles de pobreza y viviendas carenciadas”, acotó.

El 90 por ciento de los pacientes realizan un tratamiento ambulatorio, el resto quedan internados. “Por lo general tenemos de 6 a 14 camas ocupadas”, precisó Sáez.

hospital horacio heller Sebastian Fariña Petersen

Destacó que en estos últimos años, debido a la crisis económica, la demanda por trastornos de salud mental se ha incrementado. “Cuando existen carencias económicas esto repercute en el seno familiar y aumentan los trastornos mentales. Por ejemplo, un padre de familia que consumía alcohol y que pierde su trabajo va a seguir consumiendo más alcohol, se va a poner más violento y a deprimirse más”, describió.

“Hay muchos sufrimientos vinculados al existir mismo, como crisis de angustia y de ansiedad, pérdidas afectivas, desmembramientos familiares y otras cuestiones ligadas a lo social”, describió el psicólogo Máximo Mantilaro, a cargo del servicio de Salud Mental del hospital Castro Rendón, el único sistema de alta complejidad de la provincia.

Resaltó que en este último tiempo “los trastornos por la pérdida de empleo se están viendo más claramente en los pacientes que acuden al servicio”.

Comentó que el equipo de profesionales que integra el servicio atiende en forma ambulatoria a un promedio de 600 personas por mes. “Las consultas han aumentado notablemente”, aseguró Mantilaro. Cuentan con una sala de internación con diez camas que son las mismas desde la creación del servicio.

El psicólogo, que está a cargo del servicio hace cuatro años, comentó que el incremento de la demanda también está dado por “otras problemáticas del orden de lo infectológico, pacientes con patologías oncológicas, trastornos de la alimentación, identidad autopercibida, ni hablar de la violencia en sus distintas manifestaciones”.

p04-f02-atencion-equipo-salud-mental.jpg

--> Mantilaro: “Cargan con un alto nivel de aislamiento”

Uno de los temas que más le preocupan al jefe del servicio de Salud Mental del hospital Castro Rendón, Máximo Mantilaro, es la escasa o nula inserción social que tiene una parte de la población que padece algún tipo de trastorno mental severo.

“Es un sujeto que está solo con un cuadro psicopatológico y que para nosotros se convierte en un paciente social. Cargan una situación social crónica en el sentido en que no tienen con quién vivir, con quién estar. Son personas con un alto nivel de aislamiento que en su mayoría no tienen inserción laboral y que están afuera de todo”, comentó. “Es una población que desde hace años no ha accedido a derechos”. Para Mantilaro la tarea de los profesionales es “encontrar y desarrollar mecanismos que hagan puentes de inclusión social”. “Nuestro trabajo va más allá del tratamiento ambulatorio porque eso está cubierto. Lo complejo es incorporarlos para que tengan otra calidad de vida”, explicó.