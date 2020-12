Por ejemplo, los fanáticos de las series de televisión son algunos de los que más disfrutan de esta facilidad para intercambiar comentarios, opiniones y noticias sobre la producción de su preferencia.

Aunque la mayoría de estos grupos se centran en un programa, también hay varios que comentan sobre diferentes seriados.

Aumentan los grupos en WhatsApp para hablar de series

Entre los más destacados se pueden mencionar: fans de series (sigue diversas ficciones y su administrador está en España). Riverdale Fans, La casa de papel, TWD Fans (sobre The Walking Dead); y Hospital Seattle Grace y Grey Sloan Memorial, estás últimas sobre Grey’s Anatomy, son algunos de ellos.

De hecho, Grey’s Anatomy y La casa de papel son dos de las series más comentadas en este formato. Game of Thrones también destaca en este aspecto, a pesar de que ya finalizó su historia.

También hay algunos dedicados solamente a comentar sobre los lanzamientos de la popular plataforma Netflix.

Junto a los mencionados, también figuran las uniones para hablar y especular sobre programas como The Umbrella Academy, Anne With An E, Queen’s Gambit, Stranger Things, The Mandalorian y pare usted de contar.

Además de intercambiar noticias sobre sus dramas y comedias favoritos, los usuarios de estas agrupaciones virtuales comparten juegos, experiencias personales y hasta ideas.

La función destacada debutó en WhatsApp en 2013 y al inicio sólo permitía 50 miembros como máximo.