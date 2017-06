Aunque perdió, May dijo que no renuncia y que formará gobierno

Vestida de azul, el color de su partido, May salió de su residencia oficial de Downing Street para hacer en automóvil el corto recorrido hasta el palacio. Llegó para reunirse con la monarca, que le preguntó si cuenta con el apoyo de la Cámara de los Comunes para formar gobierno. Tras obtener el beneplácito de Isabel II, pronunció su discurso. Como no tiene bancas suficientes (se necesitan 326 de las 650), May necesitará armar una coalición. Para ello, se apoyará en el Partido Unionista Democrático (DUP), aliado tradicional, cuyos 10 diputados, sumados a los 317 de los conservadores, sumarían 327. A falta de dos escaños por decidir, los laboristas tenían 261.

Después de las negociaciones pertinentes, May se someterá a una moción de confianza en el Parlamento. De no poder formar gobierno o no superar la moción de confianza, posiblemente presentaría su dimisión y la Reina invitaría entonces al líder del primer partido de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn, a intentarlo.