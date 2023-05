Azzaro acusó a Maratea de "robar" plata de la colecta y el influencer lo destrozó

Azzaro apunto contra maratea.mp4

Santi Maratea alzó el guante y, sin pelos en la lengua le contestó al periodista: “No les voy a negar que parte de por qué desaparecí es que me saturé. Una auténtica saturada de la operación de los medios acá atrás todo el día y cualquier cosa que digo la llevan para cualquier lado. Y lo que pienso es... vengan de a uno. Todos reciben sueldos y se organizan para venir a darme. Por lo menos, si vinieran de a uno”.

En cuanto a la colecta, el influencer detalló: “Saturado y todo, me puse a laburar internamente en burocracias de esta colecta. Algunas se las puedo comentar y otras se las puedo compartir en los próximos días”. A continuación, compartió una serie de links de MercadoPago para que sus seguidores pudiesen donar, habló de futuras subastas para ganar más dinero y afirmó que sigue en tratativas para poder abrir una cuenta en el exterior con el fin de que, quienes viven fuera de la Argentina, también tengan la posibilidad de colaborar.

Embed Apareciooooooooo. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000? — Flavio Azzaro (@FlavioAzzaro) May 24, 2023

Pero la chicana no quedó allí, ya que Azzaro volvió a cargar contra Maratea: “Apareció. Pero veo que no crece mucho, eh. Estamos llegando al mes y para lo que prometió Santu faltan más de 8.000.000.000 de mangos. Dijo que en 5 semanas si no la juntaba era un fracaso. ¿Llegará a los 1.000?”, escribió en su cuenta de Twitter. Por el momento, Maratea prefirió no responder.