Baby Etchecopar relató su lucha mano a mano con el ladrón

“Estoy relajado en la cama, mirando tele, pero tengo el hombro luxado. Los acontecimientos sucedieron a la salida de Radio Rivadavia. Llego a Charcas, cruzo la calle y siento un golpe de atrás. Un tipo grandote se me tira sobre el hombro que me luxé. Y yo empiezo medio a agarrarlo, a pelearme, porque no quería que me roben otro reloj en un año”, relató.