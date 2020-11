Rial contra los periodistas que se drogaban con Diego: "Te narigueteabas con él"

“Todos los que se rasgan las vestiduras vivieron de Diego, chupándole las medias, viajaron con él. Le hicieron creer que era un superhéroe, haciéndole el aguante. Y hoy se rasgan las vestiduras. Muchos periodistas deportivos participaron de las fiestas de Diego. Activamente, incluso falopeándose con él”, aseguró Jorge Rial.

“¿Hoy se rasgan las vestiduras? Déjense de joder, muchachos. He visto muchos periodistas deportivos ayer y yo decía 'negro, vos te narigueteabas con él'”, disparó para luego aclarar que no se refería a Juan Pablo Varsky, ya que previamente lo habían mencionado en la charla por su crítica hacia el entorno de Maradona. “Vamos. En la Avenida del Libertador, cuando venía el actor también... dejalo ahí”, concluyó el presentador de América.

Por otro lado, le martes Rial criticó a Rocío Oliva, quien había afirmado en Polémica en el Bar, donde oficia de panelista, que había dialogado con Claudia Villafañe, y que estaban de acuerdo en cuanto a cómo tratar al Diez, versión que Adrián Pallares descartó en Intrusos. “La gente cercana a Claudia dice que habló con Rocío, pero que no charló de nada de que lo que contó Rocío al aire. Lo que más le molesta es que cuente eso al aire”, dijo el periodista, a lo que Rial sumó: "Hace un tiempo que Rocío viene con ese plan despegar, por llamarlo de alguna manera”.

“Es un plan despegar porque lo que le está pasando a Diego es anímico. Físicamente tiene los problemas que ya sabemos, pero preexistentes. El problema es anímico, está bajoneado. No quiere comer porque no tiene ánimo, está cansado, por las peleas, la edad y con dolores físicos. El dolor físico es fundamental también. Si está mal de ánimo, de físico y si todo el tiempo se está peleando, eso le pega. Este es el miedo que se le tiene, que se le apague la llama que tiene. Ahora está en piloto”, explicó. "Va a haber gente que va a intentar despegarse, para no quedar pegada. Creo que el lunes dijo ‘que no me lo tiren a mí encima’. Algo así”, remató en alusión a la última pareja del DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Horas después, Oliva recogió el guante y le respondió a los intrusos. "Hoy puse la TV y era 'Rocío, Rocío'. Yo lo único que hice desde que me enteré de esto es llamar a Claudia y ponerme a disposición si alguien necesitaba algo y ahí terminó mi rol. Soy la ex de Diego desde hace un montón de tiempo, y por otro lado dicen 'se quiere despegar'. No, mi amor, yo ya me despegué hace rato; desde el primer momento en que dejé de ser su novia. Entonces, no me tengo que pegar o despegar", sostuvo.

"Me trataron de mentirosa. En lo que conté acá no mentí una coma y siempre para demostrar tenés que tener pruebas. Yo no voy a mostrar los mensajes al aire que me mandé con Claudia (...). Ella me dijo que no habló con los medios y que no crea nada de lo que dicen, pero en el mientras tanto el garrón me lo como yo", concluyó Roció Oliva.