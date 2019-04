Según lo expuesto por el edil, hay gran cantidad de vecinos que no son notificados de las multas por mal estacionamiento y, como consecuencia, no tienen los días correspondientes para hacer el descargo. Al no realizarlo y no pagar la multa, la comunicación se hace a través de un edicto, lo cual es una "irregularidad", y las ejecuciones de las multan incluyen los honorarios de un abogado con cifras que ascienden a los 20 mil pesos.