Bahía Blanca presencia el insólito ataque de un cerdo

En el video se ve al cerdo caminar de a poco hasta colocarse frente al auto (detenido mientras esperaba el cambio de luz del semáforo), da un salto y dura unos segundos sobre el capot. "Ay no, me muero. Ahora que hago. ¡Me sigue un chancho!", eran las frases de la dueña del vehículo un poco asustada, luego sorprendida hasta que simplemente no le tocó más que reírse del momento.