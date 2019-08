Bailaba con Jennifer López y hoy mendiga en la calle

Top: Además de ser bailarina de Jennifer López, grabó videos con Daddy Yankee

“A mí me dieron una brutal paliza, me dieron por muerta, quedé inválida y perdí tres trabajos. Me tiraron por 21 escalones una vez, me mataron a golpes más de cinco hombres una vez, me violaron. Esa Suzy se perdió... y se perdió por una razón. Cuando yo perdí a mi mamá, yo me perdí”, contó la ex modelo. Suzy Pérez fue abusada sexualmente y torturada para venderla a varios hombres. En 2007 pudo escapar de esa pesadilla, pero comenzó otra más oscura y denigrante. Desde hace 12 años vive en la calle. Según el programa, la ex bailarina es sobreviviente de cáncer de mama, tiene varios huesos rotos, una hernia de disco, delgadez extrema y llagas en su piel. Además, sufre de problemas de bipolaridad y depresión, entre otros trastornos mentales.

12 los años que lleva en la calle.

la ex modelo convertida en indigente se mueve entre las calles 181, saint nicholas y Washington st del alto Manhattan. la gente ya la conoce.

El reencuentro con su hijo la llevó al hospital

savion Pérez, conocido como Jehew Green, de 19 años. Pero perdió la custodia hace años por su adicción a las drogas. actualmente, el joven es ilustrador, activista lGBtQ y vive en otro estado. la ex bailarina aprovechó la entrevista y se dirigió a él. “te quiero, tú eres lo mejor que me pasó a mí, porque cada día sin ti es una sonrisa que no puedo tener”, señaló. tras esa conmovedora declaración, el canal se puso en contacto con el joven y lo llevó hasta nueva York para que se reencontrara con su madre. sin embargo, durante esa reunión tan emocionante, suzy se alteró demasiado y terminó en el hospital. savion expresó su indignación en instagram por los que publican videos y fotos de su madre buscando comida en basureros. “Mi madre no es un tema de redes sociales, ella es una mujer luchando contra la adicción, y ustedes están enfermos si piensan que van a recibir alguna atención por publicar esto”, aseveró el joven.