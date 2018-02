Bailando el divorcio

“Por el momento sin club, el futbolista dijo en LAM: “Actualmente estoy sin trabajo, si me llamaran del Bailando lo pensaría. Me defiendo”, publicó la producción del ciclo de El Trece en Twitter, a lo que rápidamente Marcelo Tinelli -que no deja pasar una- respondió: “Me gusta mucho Matías para Bailando 2018”.

Defederico no es el primer jugador en ser convocado al certamen de baile del Cabezón. Es que en ediciones anteriores fueron convocados Cristian “El Ogro” Fabbiani, Ricardo “Caruso” Lombardi y el ex jugador Oscar Ruggeri, quien fue el único que aceptó el reto para baiular junto a su hija Candela. A ellos se suma Brian Sarmiento, quien bailó la salsa de a tres el año pasado, con Sol Pérez.

Defederico inició su carrera en Hucarán, el eterno rival de San Lorenzo, club de los amores de Tinelli, con lo cual el futbolista tendrá tema para la previa, por lo menos durante sus primeras semanas. Además, la producción -atenta a cada escándalo farandulero- podría convocar también a Cinthia Fernández, quien desplegó todas sus habilidades en la pista en más de una oportunidad y alcanzó las semifinales en el 2015, cayendo ante el fenómeno de Ailén Bechara. Por el momento, no hay nada dicho, pero esta separación podría darle muchos puntos de rating a Marcelo y compañía.

Se terminó el amor

Defederico brindó detalles de su separación y aseguró que él siente que “se terminó el amor” en su matrimonio. “Siento y creo que se terminó el amor. De parte de los dos. Tal vez es más difícil para ella asimilarlo”, lanzó el jugador y agregó que el momento en el que se inició la crisis fue el año pasado, cuando realmente convivieron. “Hace siete años y medio que estamos juntos, no es algo que pasó el 6 de enero... Este año fue la primera vez que estuvimos juntos y la convivencia y cosas que venimos arrastrando me llevaron a un punto en el que dije ‘hasta acá’”, remarcó.

Matías reveló que la vedette tiene intenciones de iniciar un régimen de visitar para sus hijas Charis, Bella y Francesca, con abogado de por medio. “Ayer ella habló con mi abogado y le dijo que quiere ponerme días de visitas”.

Por último, fue determinante y manifestó que hoy no hay chances de una reconciliación. “Hoy creo que no quiero estar más con Cinthia. No hay terceros en discordia. Es algo que vengo pensando mucho”, señaló.

Cinthia: “Para mí el amor todavía no se terminó”

Mientras Matías Defederico contaba su versión de la ruptura con Cinthia Fernández, la bailarina hizo lo propio en Involucrados (América), ciclo que la tiene como movilera en Villa Carlos Paz.

Si bien aseguró no haber visto la entrevista de su ex, explicó que le llegaron algunas de sus declaraciones a través de las redes sociales, y se sintió muy dolida por la textual “se terminó el amor por parte de los dos”. “Tengo 30 mil cosas para decir, tengo una bronca voraz. Me muero por llorar, tengo tanta bronca… No me gusta que hablen de mis sentimientos, ni saber si se terminó el amor para mí o no”, expresó al borde de las lágrimas, y añadió: “Yo fui clara, siempre quise volver. Para mí el amor no se terminó. Por eso me da bronca de que hablen por mí. Pero si de un día para el otro se le terminó a una persona, que bueno... porque no va a sufrir. No la estoy pasando bien, no sé él, porque no puedo hablar por él. Quiero reconciliarme, pero si él no quiere, no puedo obligar a nadie. Me parece que él está bien, lo veo bien, no está sufriendo. Él debe tener sus motivos y no está mal lo que le pasa”.

Cinthia afirmó que no pondría trabas para que el jugador pueda ver a sus hijas: “Dijo que tenía miedo de que no le deje ver a las nenas. Soy una persona bastante lógica. Voy a poner días para que vea a las nenas”, explicó.

En cuanto a la autopostulación de Defederico para el “Bailando”, Cinthia reveló que le pareció “muy raro”. “Él jamás me fue a ver cuando yo participé porque le da vergüenza”, declaró.

Buscando relajarse, Fernández relató que no quiere llevar a los medios las diferencias que tiene con su ex, porque tiene miedo que sus hijas vean estos conflictos en un futuro: “Mis hijas en algún momento van a ver las cosas de las que no me enorgullezco. Si tiene ganas de pelear, prefiero que lo hagamos en otro ámbito”.

La productora de Tinelli no se llamará Nairobi

Ángel de Brito desmintió que la productora que Marcelo Tinelli está armando se llame Nairobi, tal como se rumoreaba días atrás. “Todo pescado podrido. Ni Nairobi, ni Showdance. Todo erróneo”, tuiteó el periodista, revelando que el programa aún no fue bautizado.

Por otro lado, personas allegadas al conductor declararon que muy pronto se dará a conocer el nombre de la nueva empresa del Cabezón y que será él mismo quien lo devele.

Hasta ahora, lo único que se sabe de la nueva productora es que además de estar al frente del certamen de baile, también llevaría adelante un ciclo parecido a Este es el show -con la conducción de Marcelo Polino-, otro que muestre la previa del “Bailando”, un show de entretenimientos y una ficción.