El grupo organizó el número musical bajo las consignas de una "patria inclusiva", y como forma de hacer conocer su postura frente a los actuales cambios sociales que se viven en nuestro país y en el marco del debate por la despenalización del aborto.

"La iniciativa salió de todes los que nos ofrecimos a bailar. Además, surgió la idea de que otro compañero y yo bailemos con pollera. Todo salió desde el marco del respeto y la inclusión”, contó Dani, estudiante del colegio, en diálogo con LM Neuquén.

Dani detalló que en primer lugar consultaron a una profesora sobre la idea, quien les dije que “no estaba buena porque era un acto patrio” e incluso hubo resistencia por parte de otros y otras estudiantes.

Ante esa respuesta, recurrieron a la dirección. "Después lo consultamos con la directora, quien nos dio el OK y que no había ningún problema", indicó. Así, el grupo bailó "Zamba para olvidar" bajo el cartel que recordaba la célebre frase "Seamos libres lo demás no importa nada" de José de San Martín.

