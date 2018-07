El Gobierno ratificó que no va a vetar la ley del aborto

“El Presidente ha sido claro en su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano, que implica respetar el resultado y, por supuesto, no vetar la ley”, remarcó Peña ante la prensa, tras el encuentro del que participaron la vicepresidenta Gabriela Michetti y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, dos detractores de la iniciativa. Asimismo, el funcionario definió como “muy buena” la relación institucional que mantiene el Gobierno con la Iglesia católica, así como con otros cultos, y afirmó que en la gestión de Cambiemos han sido “muy respetuosos” de la posición contra el aborto que han expresado autoridades eclesiásticas.

Incluso, a pesar de las críticas internas, Peña dijo que en la Casa Rosada no sienten “que haya un conflicto” por haber promovido el debate del proyecto de ley sobre despenalización del aborto, porque -sostuvo- la discusión forma parte del “desarrollo de la vida republicana del país. Y el Presidente ha sido claro en que su convicción sobre la importancia de dar un debate republicano implica respetar el resultado de ese acuerdo y no vetar la ley. No encontramos que tiene que haber una razón de fricción por algo que está dentro del normal desarrollo de la vida republicana”, enfatizó.

La respuesta de ayer de Marcos Peña, en nombre del gobierno nacional, estuvo referida a lo que ocurrió el lunes 9 de julio, en la ciudad de La Plata, en el primer tedeum de monseñor Fernández desde que está al frente del arzobispado platense. El sacerdote había pedido al jefe de Estado imitar al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, que en 2008 vetó la ley de despenalización del aborto. Lo hizo en la ceremonia religiosa, a la que asistieron la gobernadora María Eugenia Vidal y el intendente de La Plata, Julio Garro.

Polémico desfile antiaborto

Un colegio católico de Santiago del Estero se pronunció contra el aborto de un modo polémico: en el acto del Día de la Independencia hizo desfilar a los alumnos con el pañuelo celeste que simboliza a los antiabortistas.

Senado: empezaron los debates en comisión

El Senado realizó ayer la primera audiencia pública sobre la legalización del aborto con la presencia de referentes de los ámbitos médico y legal, que se expresaron a favor y en contra del proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. Los expositores se presentaron ante el plenario de las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales, que volverá a reunirse hoy en el Salón Arturo Illia a partir de las 10 para continuar con el debate. La senadora de Cambiemos Silvia Elías de Pérez, contraria al proyecto, preguntó a varios de los expositores a favor si recibían financiamiento de la organización Planned Parenthood y sólo obtuvo respuesta afirmativa de Mariana Romero, médica y referente del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Los senadores Alfredo Luenzo y Pamela Verasay, que están a favor del proyecto, interrogaron, en tanto, a los críticos sobre su visión respecto de la criminalización de la mujer, y todos se expresaron en contra. Se votará en el recinto el 8 de agosto.