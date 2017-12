Balboa: "Coroné mi mejor año con el título del mundo"

El palista de Ceppron fue una de los deportistas destacados invitados al brindis de fin de año que organizó LM Neuquén (el domingo todo el despliegue) con los mejores y pese al ajetreo de los últimos días que lo tuvieron en la terna de los Olimpia de Plata (al final perdió en la votación con el otro campeón ecuménico pero en la especialidad velocidad Agustín Vernice) y el Pehuén de Plata y Oro que le entregó merecidamente como el mejor de la temporada el Círculo de Periodistas Deportivos de Neuquén, se hizo un lugar para compartir el festejo con el resto de los invitados a la ya tradicional gala del diario.

“El Pehuén me llena de alegría por las decisiones duras que tuve que tomar, como estar lejos del nacimiento de mi hijo. Tener este premio me motiva para seguir trabajando”, dijo Franco Balboa. El neuquino cerró el mejor año de su carrera y quiere más.

“El 2017 fue un gran año que coroné con el título del mundo. La semana pasada gané los Juegos Argentinos de Playa, una modalidad distinta, ya que son botes travesía, pero cada competencia en la que represento a Neuquén, para mí es un orgullo”, señaló. Sobre los próximos pasos, anticipó: “Este año la idea es encarar la Regata del río Negro, hacer un buen papel, sobre todo para hacer una buena base de entrenamiento para 2018”.

En este sentido, aclaró que sus objetivos son claros: “El Mundial de Portugal en septiembre y, antes que eso, la idea es hacer una gira previa por Europa”.

Claro que Balboa, más allá de su gran momento, no quiere saltearse etapas. “Antes que todo esto voy a tener que clasificar en un selectivo previo que será en febrero en Viedma. Tenemos dos años grandes de trabajo y mi sueño es llegar a Tokio 2020 (Japón), y contento, porque voy a estar apoyado por mi provincia”, se esperanzó.

“Estoy contento porque trajimos otra vez el alto nivel del canotaje a Neuquén, y que gente que no me conoce se sienta orgullosa de tener un neuquino campeón del mundo”, dijo Franco Balboa. El neuquino cerró el mejor año de su carrera y quiere más.

“Estoy agradecido a ese apoyo que me permitió correr en el Mundial y toda la preparación previa. El regalo más grande de este 2017 ha sido el ser papá, que me dio las fuerzas para encarar este año con toda la predisposición sabiendo que iba a ser muy duro. Entrenando mucho, los premios son el resultado al esfuerzo de todo este año y no son sólo para mí, sino para toda la gente que me estuvo apoyando. Al club Ceppron y a la provincia, porque voy a tener apoyo para seguir entrenando”, concluyó.

5 premios Pehuén de Oro logró el canotaje. Antes de Franco Balboa, lo habían ganado Juan de la Cruz Labrín (92), Ariel Basualto (93), Sergio Mangín (94) y Matías Alac (98).