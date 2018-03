¿Barack y Michelle Obama, las nuevas estrellas de Netflix?

Están negociando con la plataforma digital de series y películas un paquete de envíos que tendrán al ex presidente y a su esposa como protagonistas.

WASHINGTON

Dentro de muy poco tiempo, la ex pareja presidencial norteamericana podría convertirse en una exitosa pareja televisiva. Es que Barack y Michelle Obama están negociando con Netflix la producción de un paquete de programas en exclusiva. El formato no se concretó aún, aunque manejan la idea de que el ex mandatario modere mesas redondas sobre asuntos que marcaron su presidencia.