BARBARA.jpg Bárbara Diez y Horacio Rodríguez.

“Cuando me llamó, nos juntamos en un café, y le dije que el libro estaba mal escrito, cosa que no le gustó mucho. Me había dado cuenta de que había varios capítulos escritos por diversas personas y por supuesto, eso genera detalles diferentes. Él no podía creer que le dijera eso, y yo no podía creer que me hubiera dicho: ‘Ay, no traje la billetera: ¿Me pagás el café y la medialuna?’. Me pareció el antihéroe máximo“, continuó.

Y añadió sobre Horacio Larreta: “Era lo contrario al típico argentino que no te va a dejar pagar nunca, y me resultó completamente despojado. Es un tipo muy diferente, fuera de lo común. Nosotros somos una pareja pareja, somos pares de verdad. Es un laburador incansable, pero me llama todos los días a la mañana y a la tarde, almorzamos todos los miércoles juntos, llueva, truene o llame el Presidente o el Papa. Tenemos nuestros momentos sagrados que no se negocian”.