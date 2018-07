Barbie Simons se pasa a Canal 9 de la mano de Laflia

“Van a hacer un relanzamiento y estamos con la intención de sumar contenido de mis entrevistas en el extranjero, que es la parte de laburo que más disfruto”, señaló la periodista.

Simons a su vez contó que se fue del programa de Kuarzo influenciada por el alejamiento de Pampita y por el “destrato” de parte una productora del ciclo. “Caro me dijo que la bancara para que no se hiciera más ruido al respecto, pero no me sentí a gusto y resigné muchas cosas, entrevistas y viajes para mi programa de C5N. Sentí que mi trabajo no fue valorado”, sentenció.