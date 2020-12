Barcelona cae de local contra la Juventus de CR7 en Champions

Barcelona contra Juventus en el Camp Nou. Messi contra Cristiano Ronaldo en la Champions . Definitivamente el duelo más esperado de toda la fase de grupos de la Champions, pero no tanto por los clubes, sino por el eterno deseo de los amantes del fútbol por ver a Cristiano Ronaldo y a Messi en la misma cancha.

CRISTIANO.jpg Cristiano Ronaldo fue el verdugo del Barcelona.

Con el encuentro de hoy, La Juventus necesitaba no solo ganar sino también marcar una diferencia de al menos tres goles y no recibir ninguno, y así poder colocarse como primero de su grupo al momento de pasar a la siguiente fase de la Champions League. Y el esquema y las ideas del gran Andrea Pirlo, dieron resultados pues, su equipo pudo conseguir no solo los tres puntos sino también la diferencia de goles que le aseguran a los de Turín, un equipo “relativamente fácil” en los octavos de final de Champions, mientras que el Barcelona tendrá que medirse con uno que esté a su mismo nivel, y con esto se hace referencia a un club tan grande como el de Messi.