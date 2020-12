Barcelona: después de la caída en Champions viene La Liga

Desde que asumió como entrenador del Barcelona, Ronald Koeman aún no lo logró darle su impronta a un equipo que todavía no levanta cabeza después de la dolorosa caída frente al Bayern Munich por la Champions League. Pese al recambio y a la llegada de nuevos jugadores, al conjunto catalán le cuesta encontrar su juego y no pudo ser regular desde el arranque de la temporada. En total, desde que reemplazó a Quique Setién en el banco, el equipo del holandés ganó nueve partidos, empató dos y perdió cinco, en lo que ya es uno de los peores inicios de temporada para el equipo Culé.