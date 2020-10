Barcelona: ¿Renovará Ansu Fati su contrato?

En tan solo un año, Ansu Fati , ha pasado de jugar en el juvenil del Barcelona a ser un jugador indiscutible en el primer equipo. Tiene solamente 17 años , le queda mucho por aprender, pero sus fundamentos son los de un crack de talla mundial. Ronald Koeman no dudó en darle confianza y al llegar el joven delantero respondió con un rendimiento muy alto. Coronándose como uno de los referentes en ataque del Barcelona .

Ansu Fati tiene contrato con el club hasta 2022 , pero ya hay varios jugadores que han renovado con el equipo, sin embargo, del delantero todavía no se escucha nada. ¿Renovará Ansu Fati con Barcelona?

En un comunicado por sorpresa emitido este martes por la noche, el Barcelona anunció que renovó el contrato a cuatro jugadores de la primera plantilla: Frenkie de Jong y Clément Lenglet firmaron hasta 2026, Marc-André ter Stegen lo hizo hasta 2025 y Gerard Piqué extendió hasta 2024. Cuatro renovaciones de piezas fundamentales y en tres de los cuatro casos, jóvenes que deben dar años de rendimiento como Ansu Fati.

No obstante, llamó la atención que ninguna de las renovaciones fuese la de Ansu Fati, que esta temporada se está consagrando como estrella mundial con apenas 17 años. Ansu Fati es el máximo goleador del Barcelona con cuatro dianas y también maravilla en la selección española, pero su contrato termina en 2022 y en poco más de un año será libre para negociar su salida gratis del Camp Nou.

ANSU FATI Y MESSI.jpg En Barcelona, Ansu Fati lleva dos goles por encima del astro argentino en lo que va de temporada.

Según las informaciones publicadas por 'Mundo Deportivo', Barcelona está muy tranquilo en este aspecto porque Ansu Fati incrementó recientemente su cláusula de rescisión hasta los 400 millones de euros -cuando pasó a tener ficha del primer equipo- y entiende que el contrato del hispano-bissauguineano se puede renovar desde el club por vía unilateral hasta 2024.

Sin embargo, no todas las fuentes apuntan las mismas informaciones y varios sectores de la prensa niegan que el contrato de Ansu Fati pueda ser ampliado por el club si el jugador no da su visto bueno. Una versión que también tiene más lógica porque sería absurdo que si la entidad catalana puede renovar al jugador unilateralmente no lo haya hecho ya debido al potencial que está mostrando.

Dos versiones distintas que dejan tremendas dudas en el barcelonismo al respecto de una figura como la de Ansu Fati. Esta temporada se ha consagrado como indiscutible a las órdenes de Ronald Koeman y ya ha anotado cuatro goles, el doble que Leo Messi. El canterano tiene gol, tiene capacidad de desborde y tiene hambre de títulos, por lo que es un valor que el club no debe dejar escapar bajo ningún concepto.