Barcelona tiene cuatro ventas casi concretadas

El club trabaja con la idea de abrir las puertas a cuatro jugadores –aparte de Riqui y Aleñá- y escucharán ofertas por ellos . Se trata de Junior Firpo, Umtiti, Matheus Fernandes y Braithwaite . Difícilmente saldrá alguno de ellos traspasado, pero no se cuenta con ellos ni para ahora ni en el futuro del Barcelona.

SAMUEL UMTITI.jpg Samuel Umtiti, central de Barcelona.

El caso más avanzado es el de Junior Firpo, un futbolista que cuenta con varias ofertas del calcio y tiene todas las opciones de salir en calidad de cedido del Barcelona, con opción de compra. Sus destinos más probables son Inter de Milán o Nápoles. Este último equipo pujó por un préstamo de dos temporadas y ahora estaría en disposición de quedárselo por un año y medio.

El Barcelona no está dispuesto a venderle por menos de 20 millones de euros porque el Betis se queda un porcentaje del traspaso. Umtiti sigue en el mercado y, ahora sí, el futbolista abriría las puertas a salir del Barcelona en calidad de cedido. Durante el verano, el Barcelona ofreció el jugador a varios clubs y tuvo opciones de salir, pero el exinternacional francés se negó a marcharse para mantener una ficha muy alta producto de su última renovación. Umtiti ya sabe que Koeman no cuenta con él y le ha enseñado el camino del adiós y se busca un destino que le ayude a recuperar su forma como futbolista.

La salida de Umtiti es complicada por la ficha, pero varios clubs han preguntado por su forma física con buenas intenciones de ofertas por el jugador. Y parece que el central está mejorando de sus eternas molestias en la rodilla y se está preparando para estar a tope en enero. Al Olympique de Lyon le gustaría que retornase siempre que el Barcelona ayude en el pago de la ficha y la Roma sigue pendiente de sus evoluciones.

JUNIOR FIRPO.jpg Junior Firpo, jugador del Barcelona.

En el Barcelona se plantean que todo lo que sea ahorrarse una parte de la ficha, ya compensaría a la espera de que Umtiti pueda rehacer su carrera como jugador en un equipo que le mime y le de minutos.

El caso más exótico

Matheus Fernandes es, tal vez, el caso más exótico. El centrocampista ya sabe, por boca de Koeman, que no tendrá oportunidades esta temporada por lo que debe buscarse destino y aprovechar ofertas hechas. En verano, sus asesores brasileños se negaron a negociar cualquier cesión y eso que el brasileño tenía algunas ofertas como la del Mónaco para jugar a préstamo.

Hubo mucha tensión porque el Barcelona considera que el jugador está muy mal asesorado y están destrozando su carrera. De hecho, el club se negó a presentarle de forma oficial como jugador del primer equipo ante le negativa de sus agentes a facilitar una salida.

Ahora parece que es el propio jugador el que le gustaría salir para mostrar sus cualidades. No tuvo muchas opciones en su cesión en el Valladolid y entiende que no puede quedarse parado un año. El Barcelona le ayudará a salir siempre que no se boicotee su cesión desde Brasil. Podría tener ofertas de España y Portugal y aspira a ahorrarse su ficha, aunque tampoco es demasiado alta.