Un Barcelona crecido y esperanzado tras la victoria en Italia contra la Juve (sin Cristiano), tratará con los siguientes jugadores de continuar con buen pie, pero ahora en Liga de España: Neto; Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Pedri, Ansu Fati y Messi.

Mientras que un Alavés, que se encuentra de 15 en la tabla de clasificación de la Liga de España, que tiene la misma cantidad de puntos acumulados que el Barcelona, y que al igual que a los catalanes, están a solo tres puntos de caer en la zona de descenso de la competición, intentará sacar ventaja con: Pacheco; Édgar, Ximo, Lejeune, Laguardia, Duarte; Pina, Battaglia, Jota; Joselu y Lucas Pérez.

BARCELONA VS ALAVES2.jpg El Barcelona de Messi visitará al Alavés e intentará escalar lejos de la zona de descenso de la Liga de España.

Hablando un poco más sobre los últimos juegos del Barcelona antes del encuentro con el Alavés en la Liga de España, es importante hacer un contraste entre lo que fue el equipo de Messi contra una Juventus débil en el ataque y un Real Madrid que no se sabe si está bien o mal.

Contra los merengues en la Liga de España, el Barcelona hizo un juego catalogado como “vergonzoso” por medios catalanes. Aun cuando recibió a un Real Madrid que no está pasando por su mejor momento ya que, el Real atraviesa una era de falta de goles y muy poco juego en los últimos encuentros, y una muestra de ello fue su sacrificado empate en su reciente participación en Champions.

Pero, ¿Acaso está peor el Barcelona? Es lo que mucho se preguntan luego de ver al equipo jugar peor que un Real Madrid que jugó muy mal en casi todo el encuentro.

¿En Italia la rompió? La verdad es que no, el Barcelona no la rompió en Italia contra la Juevntus de Cristiano Ronaldo. Sí se puede decir que quizás hizo un buen juego con planteamiento defensivo de no soltar el balón así no se acercaran a la portería rival, pero eso no significa que arrollaron a la Juve.

El primer gol de los culés cae por un desvío a un remate de un Dembélé que no ha tenido mucho brillo con el equipo, y el otro un penal de Messi ya hacia el final del encuentro.

El Barcelona se impuso contra un equipo que se mostró débil en ataque y con tres goles anulados a quien intentó asumir el rol de Cristiano Ronaldo (imposible para cualquiera), el español Álvaro Morata.

Sin duda, el juego hubiera tenido otro matiz y quizás resultados distintos, con la participación del portugués que, siempre hace buenos partidos sin importar que su equipo esté bien o mal.