Barcelona y Atlético de Madrid se disputarán 3 puntos clave

Igual que un Madrid vs Barcelona, o un Atlético vs Real Madrid; cuando los culés y los colchoneros se enfrentan en el Camp Nou o en el Wanda Metropolitano, el mundo entero hace pausa para ver 90 minutos de fútbol electrizantes y no recomendados para cardíacos. Además, hay un toque más especial todavía en esta oportunidad de la Liga de España y es que, desde que Suárez salió del Barcelona, por primera vez se encontrará con sus antiguos compañeros del vestuario.